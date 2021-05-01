Tam kapanmada sokağa çıkma yasağını ihlal ederek denize giren bir adam, polis ekiplerine “Ceza kesmeyin, ödeyemem” diye dil döktü.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmada kısıtlamaları ihlal eden kişilere yönelik denetim yaptı.

Hastanealtı Plajındaki denetimde, denizde yüzen bir kişi polis tarafından uyarılarak sahile çıkması istendi.

POLİSLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polisin uyarısıyla kıyıya gelen M.B., polise kimlik bilgilerini vermek istemedi. Tutanak tutulmaması için bir süre polise dil döken M.B., tutanak tutulmasına engel olamadı.

"CEZAYI ÖDEYEMEM, İŞSİZİM"

Denize giren M.B., polislere"Ceza kesilirse ödeyemem, işsizim. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm." dedi.

POLİS: İHBAR ÜZERİNE GELDİM, DENİZE GİREN BİR SEN TÜRKSÜN

Konuşurken denizden bir türlü ayrılamayan M.B.'yi, polisler yanına çağırarak "Ben suya giren vatandaşların ihbarı üzerine geldim. 4 tanesi Ukraynalı idi. Bir sen Türksün suya girenler içinde." dedi.

"SEN 'MARKETTEN GELİYORDUM BİR YÜZEYİM DEDİM' DERSEN OLMAZ"

Bunun üzerine M.B.'nin turistleri göstererek "Onlar da sandalyesiyle oturuyor" demesi üzerine polis, "Onların açıklaması var, 'Markete gittim yoruldum, gölgeleniyorum' dedi. Sen yüzerken 'Ben marketten geliyordum, bir yüzeyim dedim' olmaz yani" dedi.

TUTANAK TUTULDU

Öte yandan gün boyu denetimlerde, denize girdikleri tespit edilen toplam 17 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu belirtildi.

Datça'da denize girenlere ceza kesildi