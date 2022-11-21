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    Datça'da deprem mi oldu? 21 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Bugün nerede ve kaç şiddetin deprem olduğu merak ediyor. Bugün Datça ve Girit bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 21 Kasım Pazartesi günü nerede deprem oldu?
    • 21.11.2022 - 09:14
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    Datça'da deprem mi oldu? 21 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Türkiye'de yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Gün içinde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini araştırmaya koyuldu. Peki bugün nerede deprem oldu?

    21 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

    AFAD ve Kandilli tarafından her gün depremler paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Datça ve Girit bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Datça 5.3 ile ve Girit 2.5 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 21 Kasım 2022 deprem verileri:

    Datça da deprem mi oldu? 21 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    21 Kasım 2022 AFAD deprem verileri:

    Datça da deprem mi oldu? 21 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


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