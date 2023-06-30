Datça'da pilotlar Türk bayrağının yangından zarar görmesini engelledi Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye gelen helikopter pilotlarının Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyet takdir topladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları yüzünü göstermeye başladı.

Yürekleri ağza getiren yangın haberi ise Muğla'nın Datça ilçesinden geldi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, herkesi korkttu.

Helikopterle havadan müdahale edilen yangın 3 saat içerisinde kontrol altına alındı ve yayılması önlendi.

Yaklaşık üç saatte kontrol altına alınan otluk alandaki yangına havadan müdahale eden helikopter pilotlarının Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyet ise görenleri duygulandırdı.

Helikopter pilotlarından alkışlanacak hareket

Otluk yangınında rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, bölgeye hakim tepede dev direkte asılı bulunan Türk bayrağının olduğu alana bir kaç metreye kadar yaklaştı.

Yangını havadan müdahale eden helikopter pilotları, Türk bayrağının yangında zarar görmemesi içir büyük çaba sarf etti.

Orman helikopteri pilotları, peş peşe yaptıkları sortilerle Türk bayrağı üzerine su boşalttı. Pilotların başarısı sonucu Türk bayrağı zarar görmezken, o anlar İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından görüntülendi.