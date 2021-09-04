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    Datça’da sanayi girişine konulan heykel esnafı şaşırttı

    Datça’da sanayi girişine konulan heykel esnafı şaşırttı

    CHP’li belediye başkanı tarafından yaptırılan ve kimse katılmadığı açılışı ertelenen “Sanayi Ağacı”nı gören esnaf, şaştı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 13:49
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    Muğla'nın Datça Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı için tören düzenlendi.

    CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar heykelin açılışı için düzenlenen törene katıldı. Heykelin bulunduğu alana gelen Başkan Uçar, burada kimsenin olmaması üzerine üzüldü.

    “DEMİRDEN DE OLSA BENİM İÇİN ALTINDAN KIYMETLİ”

    Başkan Uçar, "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz." dedi.

    Datça’da sanayi girişine konulan heykel esnafı şaşırttı #1

    ESNAFIN NUTKU TUTULDU

    Dallarında meyve olarak sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykelin açılışının 11 Eylül tarihine ertelendiği öğrenilirken, o heykeli gören esnaf, şoke oldu.

    Demirden ağaca benzeyen heykeli gören sanayi esnafının adeta nutku tutuldu.

    Şaşıp kalan sanayi esnafının, 6 gün sonraki açılışa katılıp, katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

    Datça’da sanayi girişine konulan heykel esnafı şaşırttı #2

    Datça’da sanayi girişine konulan heykel esnafı şaşırttı #3

    Datça’da sanayi girişine konulan heykel esnafı şaşırttı #4

    Datça’da sanayi girişine konulan heykel esnafı şaşırttı #5

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