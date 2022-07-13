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    Datça'daki orman yangınının havadan görüntüsü

    Muğla’nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi.
    • 13.07.2022 - 20:50
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 21:26
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    Datça'daki orman yangınının havadan görüntüsü

    Muğla'nın Datça ilçesindeki Mesudiye Mahallesi Radar mevkiindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle etkisini arttırdı.

    Ormanlık ve zirai alanda etkisini sürdüren yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yangında bazı evler zarar görürken ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

    Dev dumanlar gökyüzünü kapladı

    Datça yangını etkisini sürdürürken, yangının boyutu ise havadan görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre görüntülerde yangının sarp ormanlık arazide etkisini sürdürdüğü gözlemlenirken, dev dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

    Datça'daki orman yangınının havadan görüntüsü VİDEO

    Datça daki orman yangınının havadan görüntüsü #1

    Datça daki orman yangınının havadan görüntüsü #2

    Datça daki orman yangınının havadan görüntüsü #3

    Datça daki orman yangınının havadan görüntüsü #4


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