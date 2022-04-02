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    Datça'nın tek ramazan davulcusu kadın, ilk sahurda maniler söyledi

    45 yaşındaki Özlem İsar, manilerle ilk sahur için kalktı. İki yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirten İsar, "Seneye sizlerle olabilir miyim bilemiyorum ama bu geleneği birlikte yaşatalım" dedi.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 14:18
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    Datça'nın tek ramazan davulcusu kadın, ilk sahurda maniler söyledi

    İstanbul'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık ve sürücü kursu hocalığı gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra eşinden boşanan Özlem İsar, Datça'ya yerleşti.

    Burada müzikle uğraşmaya başlayan ve çaldığı davulla çevrede 'Malatyalı Özlem' adıyla tanınan İsar, ramazan davulculuğunu da hobi olarak sürdürüyor.

    Datça'nın tek ramazan davulcusu olan 1 çocuk annesi Özlem İsar, dün gece ilçenin sokaklarını dolaşarak, maniler eşliğinde davul çalıp vatandaşları ilk sahura kaldırdı.

    BU YIL DA HASTALIĞINA RAĞMEN SOKAKLARA ÇIKTI

    İki yıl önce kolon kanserine yakalanan Özlem İsar'ı elinde davulu ve yöresel kıyafeti ile bu yıl da karşılarında gören vatandaşlar mutlu olduklarını belirtip, kendisine destek verdi.

    GELENEĞİ YAŞATIYOR

    Ramazan davulu geleneğinin yaşatılması gerektiğini ifade eden Özlem İsar, "Ramazan ayında bu yıl da davulumun başında olduğum için mutluyum. Oğlum Egemen'in hazırladığı manilerle Datçalılar ile birlikte olacağım. Datça'da bu yıl beşinci senemiz. Allah sağlık; sıhhat verdiği sürece bu görevi yapmak istiyorum. İki yıldır kanser tedavisi görüyorum. Kolon kanseriyim. Seneye sizlerle olabilir miyim, bilemiyorum. Gönül ister ki, değil beş yıl, 10 yıl, 15 yıl daha bu geleneği birlikte yaşatalım" dedi.

    Datça nın tek ramazan davulcusu kadın, ilk sahurda maniler söyledi #1

    Datça nın tek ramazan davulcusu kadın, ilk sahurda maniler söyledi #2

    Datça nın tek ramazan davulcusu kadın, ilk sahurda maniler söyledi #3

    Datça nın tek ramazan davulcusu kadın, ilk sahurda maniler söyledi #4

    Datça nın tek ramazan davulcusu kadın, ilk sahurda maniler söyledi #5

    Datça nın tek ramazan davulcusu kadın, ilk sahurda maniler söyledi #6


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