Davet geldi! Saffet Sancaklı MHP'ye döndü Yerel seçimler öncesinde partiden istifası istenen Saffet Sancaklı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden partiye katıldı.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nde gündem yoğun...

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yerel seçim öncesinde Kocaeli ile ilgili yaptığı çıkış nedeniyle Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tepkisini çekmişti.

MHP’li Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder” açıklamasını yapmıştı.

Futbolculuk kariyerine atıf yapmıştı

Bahçeli bu açıklamaya, Saffet Sancaklı’nın futbolculuk kariyerine atıfta bulunarak yanıt vermişti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Sancaklı’ya tepki gösteren Bahçeli, “Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!” ifadelerini kullanmıştı.

İstifa çağrısı yapıldı

Devamında ise Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya MHP’den istifa etmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Bunun üzerine de Sancaklı partisinden ayrılmış, ancak MHP Grubunun arkasında oturmaya devam etmişti.

"MHP'ye bağlılığım tavizsiz şekilde devam edecek"

Sancaklı, 9 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım.

MHP'ye geri döndü

Bugün ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı..

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine geri döndü.

Vekil sayısı 50 oldu

Bununla birlikte MHP'nin TBMM'deki vekil sayısı yeniden 50 oldu.