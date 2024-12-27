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Haber Merkezi

Trafikte usulsüz çakar kullanımına ilişkin yeni düzenleme hayata geçirildi.

Kasım ayında TBMM'den geçen düzenlemeyle, trafikte yetkisiz çakar kullanmanın cezası caydırıcı hale getirildi.

Para cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltildi. Ayrıca usulsüz çakarla yakalanan araç, yeni uygulamaya göre bir ay boyunca trafikten menediliyor, sürücünün de ehliyetine aynı süre için el konuluyor.

Bu kapsamda tv100 ekranlarında Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programına konuk olan İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TRAFİK YOĞUNLUĞU 70-90 ARASIDNA"

Yeni düzenleme ile artırılan cezalar sayesinde sorunun bitme noktasına geldiğini söyleyen Gül, şöyle konuştu:

İki boyutu var bu konunun. Herkes trafik çilesi çekiyor. Günün önemli saatinde trafik yoğunluğumuz 70-90 arasında. Trafik sorunun ortadan kalkması çin toplu taşımanın ve raylı sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Araçlarda tek kişinin seyahat ettiğini görüyoruz.

"ÇAKAR KURALLARI İHLAL ETME HAKKI VERMEZ"

Çakar konusunda da Emniyet'in 7 binin üzerinde aracı var, resmi araçlarımız da var. İhtiyaç olduğunda geçiş üstünlüğü olmalı. Herhangi bir araca geçiş üstünlüğü vermek kuralları ihlal edeceği anlamına gelmiyor.

"CEZALAR CAYDIRICI HALE GELDİ"

Sahte çakarlar çok fazlaydı. Meclis'e teşekkür ediyoruz. 6 bin TL olan ceza 96 bin TL lira oldu. Araç da 1 ay bağlanıyor. Tekrar ederse, ceza da artıyor. Bu çok kıymetli bir şey.

Eskiden aracın bağlanmadığı uygulamada caydırıcı olmuyordu. Ama şimdi araç bağlanıyor ve 15 kat artan cezalar var.

"SAHTE ÇAKARLAR YOK DENECEK KADAR AZALDI"

Sahte çakarlar hemen hemen yok denecek kadar azaldı. Uygulamalarımız devam ediyor. Zaman içinde bunlar hayatımızdan çıkmış olacak."