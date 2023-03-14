Davut Güloğlu: 6284 sayılı kanun ile ilgili söylem yanlış anlaşıldı Karadeniz müziğinin ünlü ismi Davut Güloğlu, partisinin 6284 sayılı kanunla ilgili yanlış anlaşıldığını aktardı. Güloğlu ayrıca Yeniden Refah Partisi'nin kadına şiddete karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Karadeniz'in ünlü sanatçısı Davut Güloğlu, geçtiğimiz yıl Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı olmuştu.

Yeniden Refah Partisi ile siyasete atılan Güloğlu, partisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Partimiz yanlış anlaşıldı"

Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına katılan Güloğlu, 6284 kanunu ile ilgili partisinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Güloğlu, 6284 kanunu ile ilgili tasvip etmedikleri bazı noktalar olduğunu ancak bu durumun kadına şiddetle bir alakası olmadığını söyledi.

"Kadına şiddetin biz zaten karşısındayız"

Kadına şiddete hem kendisinin hem de partisinin karşı olduğunu belirten Güloğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: