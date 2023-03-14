Karadeniz'in ünlü sanatçısı Davut Güloğlu, geçtiğimiz yıl Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı olmuştu.
Yeniden Refah Partisi ile siyasete atılan Güloğlu, partisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Partimiz yanlış anlaşıldı"
Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına katılan Güloğlu, 6284 kanunu ile ilgili partisinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Güloğlu, 6284 kanunu ile ilgili tasvip etmedikleri bazı noktalar olduğunu ancak bu durumun kadına şiddetle bir alakası olmadığını söyledi.
"Kadına şiddetin biz zaten karşısındayız"
Kadına şiddete hem kendisinin hem de partisinin karşı olduğunu belirten Güloğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
6284 sayılı kanunda yanlış anlaşılmalar oldu onun altını çizelim. Çünkü hocamızın en güzel şekilde anlattığına inanıyorum gerçekten bu konuda çok donanımlı ve partimizin de çizmiş olduğu rotada çok büyük bir önemi olan hocamızın açıklamasıydı bu. Orada bakıldığı zaman söylem yanlış anlaşıldı. Biz kadına şiddete zaten karşıyız, orada yanlış anlaşıldık biraz daha açalım dedik. Kadına şiddet konusuna bakarak yola çıkarsak kanuna baktığınız zaman istemediğimiz konular var. O konular adı altında kadına şiddeti cımbızla çekmeye gerek yok. Biz zaten kadının yanındayız. Bir sanatçı olarak da zaten asla bunu alkışlayacak biri olamayız. İçimizde olan herkes de bu konuda çok duyarlı ve hassasiyet gösteriyor.