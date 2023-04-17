Davut Güloğlu: Asgari ücret 2 katına çıkartılmalı Erbakan Hoca'yı hatırlatan Davut Güloğlu, asgari ücrete zam yapılarak halkın rahatlatılması gerektiğini söylerken erkeklerin yaşadığı nafaka sorununun da çözülmesi gerektiğini belirtti.

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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala Ensonhaber.com'un YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programı sürecin nabzını tutuyor.

Hafta içi her gün 18.00'de yayınlanan programda gündemin önemli konuları önemli isimlerle masaya yatırılıyor.

Programın bugünkü konuklarından biri de sanatçı kimliği ile Türkiye'nin yakından tanıdığı, siyasete atılan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Davut Güloğlu oldu.

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başdanışmanı kimliğiyle programa katılan Güloğlu, ekonomiden İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına, seçim hazırlıklarından tartışmalara neden olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a kadar birçok konudaki soruları yanıtladı.

"Adam nafaka ödüyor, kadın o parayla sevgilisiyle yaşıyor"

Toplumdaki nafaka problemine dikkat çeken Güloğlu, "Bir buçuk milyona yakın mağduriyet var. Adam nafaka ödüyor, boşanmış. Kadın o nafaka ile sevgilisi ile istediği gibi yaşıyor. Ben ona para ödüyorum, bir de onlara bakıyorum. Kafana göre takıl diyorum böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

"Asgari ücret 2 katına çıkartılmalı"

Güloğlu, ekonomi konusuna değinirken partisinin asgari ücrette belirlediği rakamı açıkladı.

Erbakan Hoca'yı hatırlatan Güloğlu, zam yapılarak halkın rahatlatılması gerektiğini söyledi.

Güloğlu şöyle konuştu:

"Aynı Erbakan Hocamızın yaptığı gibi. Bunu havuz sistemi ile başarmıştı 94 ruhunda. İlk önce vereceğiz, halkımızı rahatlatacağız, sonra bulacağız. Önce bizim bu milleti rahatlatmamız lazım. Yüzde 150 aylıklara zam yapmamız lazım. Asgari ücretin en az 14 bin 800 TL olması lazım."

"Memura yüzde 150 zam yapılmalı"

Her kesimin maaşına zam yapmak gerektiğini belirten Güloğlu, "Memurlar için de yüzde 150 zam talep ettiklerini belirten Güloğlu, Memura emekliye işçiye, dula, yetime biz böyle diyoruz. Biz bunu dedik de sunduk da. Genel Başkanımız bunu her fırsatta dile getirdi." diye konuştu.

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