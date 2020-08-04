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    Davutoğlu, Babacan, Akşener ve Destici düğünde buluştu

    Davutoğlu, Babacan, Akşener ve Destici düğünde buluştu

    Erhan Usta'nın kızının düğününde, siyasi isimler bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 13:26
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 13:26
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    Davutoğlu, Babacan, Akşener ve Destici düğünde buluştu

    Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın kızı Ayşe Şeyma ile Abdussamed Polat, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de davetliler arasında yer aldı.

    Siyasi isimler, düğünde aynı masada oturup objektiflere gülümseyerek poz verdi.

    Ayşe-Abdussamed çiftinin nikah şahitliğini de Akşener, Davutoğlu, Babacan ve Destici yaptı.

    Siyasi partilerin ittifak görüşmelerini hızlandırdığı dönemde bu isimlerin bir araya gelmesi, farklı yorumların yapılmasına yol açtı.

    Davutoğlu, Babacan, Akşener ve Destici düğünde buluştu #1

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