Davutoğlu, Babacan, Akşener ve Destici düğünde buluştu

Davutoğlu, Babacan, Akşener ve Destici düğünde buluştu

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Erhan Usta'nın kızının düğününde, siyasi isimler bir araya geldi.

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın kızı Ayşe Şeyma ile Abdussamed Polat, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de davetliler arasında yer aldı.

Siyasi isimler, düğünde aynı masada oturup objektiflere gülümseyerek poz verdi.

Ayşe-Abdussamed çiftinin nikah şahitliğini de Akşener, Davutoğlu, Babacan ve Destici yaptı.

Siyasi partilerin ittifak görüşmelerini hızlandırdığı dönemde bu isimlerin bir araya gelmesi, farklı yorumların yapılmasına yol açtı.