Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat'la görüşen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cemevlerine gönderilen yüksek elektrik faturaları asla kabul edilemez." dedi.

Alevi derneklerinin, cemevlerinin ibadethane sayılmaması ve enerji giderlerinin kendilerine yüklenmesine yönelik tepkileri sürüyor.

ALEVİ DERNEKLERİ, FATURA ÖDEMEME KARARI ALDI

Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, cemevlerine gelen yüksek elektrik faturalarına tepki olarak, faturaları ödememe kararı aldıklarını açıklamıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Celal Fırat'ı İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Türbesi'nde ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Davutoğlu: Cemevleri hikmet ocağıdır, ticarethane muamelesi yapılamaz - VİDEO

"HİKMET OCAĞINA TİCARETHANE MUAMELESİ YAPILAMAZ"

Davutoğlu, gönderilen yüksek elektrik faturalarını eleştirrerek şunları söyledi:

"Hızır Orucu vesilesiyle Garip Dede türbesini ziyaret ettik, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Sn. Celal Fırat'la görüştük. Cemevlerine gönderilen yüksek elektrik faturaları asla kabul edilemez. Böyle bir irfan, hikmet ocağına ticarethane muamelesi yapılamaz."