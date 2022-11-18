Davutoğlu içinden çıktığın davaya ihanet etme

Seni bakan yapan Başbakan yapan iradeye saygın olsun.

Yapraklı partinin lideri Ahmet Davutoğlu, oy avcılığı yaparken içinden çıktığı hareketi karalayıp duruyor.

Davutoğlu’nun son AK Parti toplantısındaki konuşmasını hatırlayalım ne demişti:

"Nefsimi ayaklar altına alırım"

"Umudunu AK Parti'ye bağlayan milyonlar merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam."

Ahmet Davutoğlu: Nefsimi ayaklar altına alırım asla bir dava arkadaşımın kalbini kırmam

Yukarıdaki sözler ne çabuk unutuldu. Karşı mahalleden üç beş oy alacağım diye abuk sabuk iftiralara sığınmanız içler acısı bir durum.

Ahmet Davutoğlu, konuşmasında şu iftiralarda bulundu:

"Bu ülke adına utanç duydum"

"Bu ülke adına utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanları kullansın diye alınan ve hatta başbakanlık dönemimde benim de kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı."



