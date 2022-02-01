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    Davutoğlu'ndan oturma sırası tepkisi

    Davutoğlu'ndan oturma sırası tepkisi

    Teke Tek programının konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, muhalefet liderlerinin oturma sırasıyla ilgili polemiklerine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 22:55
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    Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuk oldu.

    Gündeme dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu, partiler arası görüş ayrılıklarının, saygıyı yok etmemesi gerektiğine değinerek, "Kimin nereye oturacağı önemli değil." dedi.

    Davutoğlu'ndan oturma sırası tepkisi - Video

    "KİMİN NEREYE OTURACAĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

    Farklılıklarımızla var olduğumuza değinen Davutoğlu, "Görüş farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz. Tabii ki CHP ile bizim aramızda bizimle CHP arasında görüş farklılıkları olacak. Tabii ki İYİ Parti ile bizim aramızda görüş farklılıklar olacak. Kürt meselesi, ekonomiyi, liberalizmi tabii ki konuşacağız. Bu süreç çok iyi başladı. Biz bu farklılıklarla birbirimize saygı duyarak varız. Kimin nereye oturacağı hiç önemli değil." diye konuştu.

    Davutoğlu ndan oturma sırası tepkisi #1

    "BU ÜLKE ZARAR GÖRMESİN DİYE BEN BAŞBAKANLIĞI BIRAKTIM"

    Ülke menfaati için hareket ettiğini söyleyen Davutoğlu, "Bu ülkenin menfaatine olacaksa ben en arka sırada, en kenarda oturmaya razıyım. Bu ülke zarar görmesin diye Başbakanlığı bırakmışım ben. Müsamere oynamıyoruz biz." dedi.

    Davutoğlu ndan oturma sırası tepkisi #2

    Davutoğlu ndan oturma sırası tepkisi #3


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