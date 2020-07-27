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    Davutoğlu'nun Ankara'daki açılışı sönük geçti

    Davutoğlu'nun Ankara'daki açılışı sönük geçti

    Selam verdiğinde Anadolu'yu ayağa kaldırabileceğine inanan Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkez açılışında bile istenilen coşkuyu yakalayamadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.07.2020 - 09:34
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    Davutoğlu'nun Ankara'daki açılışı sönük geçti

    AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, son günlerde oldukça iddialı açıklamalar yapmaya başladı.

    Geçtiğimiz günlerde Konya'da konuşan Davutoğlu, "Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

    Davutoğlu: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım ViDEO

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    Ahmet Davutoğlu, bu açıklamanın ardından Ankara'da partisinin genel merkez binasının açılışına katıldı.

    Bir partinin en önemli açılışı olan bu etkinlik, istenilen coşkuda geçmedi.

    Açılış törenine sadece partide görev alan isimler katıldı, Ankaralılar istenilen ilgiyi göstermedi.

    Davutoğlu'nun Ankara'daki açılışı sönük geçti #1

    Davutoğlu'nun Ankara'daki açılışı sönük geçti #2

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