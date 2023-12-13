DBP'li ilçe başkanı terör suçundan tutuklandı Gaziantep'in İslahiye Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Zeki Manaz, PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığı Adıyaman'da tutuklandı.

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DHA

Türkiye genelinde teröre yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı da terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma yürüttü.

Bu kapsamda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mercek altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, partideki ismin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu ve bölge yapılanmasında yer aldığını tespit etti.

Tutuklandı

Bu kapsamda Gaziantep'in İslahiye DBP İlçe Başkanı Zeki Manaz takibe alındı.

Zeki Manaz, ekipler tarafından Adıyaman'da gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri sonlanan DBP İslahiye Başkanı Zeki Manaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)