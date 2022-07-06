DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogan atan PKK sempatizanlarını durdurmak isteyen polise yumruk atan Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

Terör örgütü PKK sempatizanlarından oluşan grubun, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşünde polise zorluk çıkarak DBP'li Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz görevi başındaki polis memuruna saldırıda bulunmuştu.

Bebek katili Öcalan için polise kalkan oluşturan HDP'li vekillerin yanındaki Aydeniz, polise yumruk attı.

Olay, ilgili birçok siyasi partiden tepki toplarken, terör destekçisi şahısların TBMM'de bulunmaması için de çağrılar yapılmıştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise polise karşı saldırıda bulunan Aydeniz için "Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin. Bu hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlığı kaldırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre, TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

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Bir polisi ısırdı

Saldırganlıklarıyla gündeme gelen sözde vekil, 2019 yılında da bir polisi ısırmıştı.

Yine bebek katili Öcalan için yürüyüşleri engellenen sempatizanlar, ekiplerce durdurulmaya çalışırken, Salihe Aydeniz bir polisin kolunu ısırmıştı.

Arbedede kolunu Aydeniz'e kaptıran polis, hastaneye giderek polise 10 günlük iş göremez raporu almıştı.

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