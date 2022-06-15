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    DBP'li Salihe Aydeniz’in soruşturma dosyası Ankara’da

    DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma evrakı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
    • 15.06.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 15:22
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    DBP'li Salihe Aydeniz’in soruşturma dosyası Ankara’da

    Terör örgütü PKK sempatizanlarından oluşan bir grup, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek vermek için “Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz” adı altında 12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de izinsiz yürüyüş düzenledi.

    Yürüyüş sırasında kalabalık grup içerisinde bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, görevi başındaki polis memuruna yumruk attı.

    Birçok parti kınadı

    O anları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

    Saldırıya yönelik birçok siyasi parti kınama mesajı yayınlarken, terör destekçilerinin TBMM'de bulunmaması için çağrılar yapıldı.

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    Soruşturma başlatıldı

    Görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, ilk olarak polis memuru Hakan A.'ya yumruk attığı belirlenen milletvekilinin kimliğini tespit etti.

    Polis memuruna yumruk atan kişinin DBP milletvekili Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, “görevli polis memuruna mukavemet” suçundan soruşturma başlattı.

    DBP li Salihe Aydeniz’in soruşturma dosyası Ankara’da #1

    Dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

    Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir.” hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.

    Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

    DBP li Salihe Aydeniz’in soruşturma dosyası Ankara’da #2

    Polis memuru ifade verdi

    Olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. da olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev yaptığını söyledi.

    Grubun en önünde kalkanla durduğunu aktaran Hakan A, şunları kaydetti:

    DBP li Salihe Aydeniz’in soruşturma dosyası Ankara’da #3

    “Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz” tehdidi

    “Eylemci şahıslara 'Sakin olun.' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı.

    Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim.”

    DBP li Salihe Aydeniz’in soruşturma dosyası Ankara’da #4

    Çenesinde şişlik oluştu

    AA’nın haberine göre darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda, mağdurun çenesinin ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtildi.

    Görüntü inceleme raporunda da olay anının detaylarına yer verildi.


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