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    DBP'li Salihe Aydeniz'in suç dosyası kabarık çıktı

    Aydeniz hakkında, çeşitli suçlardan 80 fezleke hazırlandı. DBP'li isimle ilgili dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.
    • 14.06.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 18:05
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    DBP'li Salihe Aydeniz'in suç dosyası kabarık çıktı

    Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, polise yumruk atması tepkilerin odağına oturdu.

    Şehit aileleri Aydeniz'e sert tepki gösterirken, Kadıköy'deki izinsiz yürüyüş sırasında ortaya çıkan skandal görüntüler sonrası Aydeniz'in suç dosyası ortaya çıktı.

    80 fezlekesi var

    Aydeniz'in, aralarında "suç ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarının da bulunduğu çok sayıda eylemden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan onlarca fezleke bulunuyor.

    Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre, DBP'li Aydeniz hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle başsavcılıklar tarafından 2018'den bu yana 80 fezleke hazırlandı.

    Yöneltilen suçlamalar

    Fezlekelerde Aydeniz'e; "suç ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamaları yöneltiliyor.

    Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek

    AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında suç duyurusunda bulunulan Aydeniz'in, polise yumruk attığı olayla ilgili tespitlerini yapıp, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlanması için dosyayı milletvekilleriyle ilgili soruşturmaları yürütmekle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceği öğrenildi.

    Polise saldıran HDP'li vekil ViDEO

    DBP li Salihe Aydeniz in suç dosyası kabarık çıktı #1

    DBP li Salihe Aydeniz in suç dosyası kabarık çıktı #2


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