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    DDK'dan KPSS iddiaları için savcılığa suç duyurusu

    DDK'dan KPSS iddiaları için savcılığa suç duyurusu

    Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 20:27
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    ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans oturumundaki sorularla, bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Ortaya atılan iddia sonrası ÖSYM'den bir açıklama yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan soruların incelenmesi talimatını verdi

    Açıklamada, sorularla ilgili iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

    Yaşanan durumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

    DDK dan KPSS iddiaları için savcılığa suç duyurusu #1

    ÖSYM Başkanı Aygün görevden alındı

    Gece saatlerinde ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla görevden alındı.

    Aygün'ün görevden alınmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de iddialar hakkında harekete geçti.

    DDK dan KPSS iddiaları için savcılığa suç duyurusu #2

    Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

    Devlet Denetleme Kurulu, KPSS'yle ilgili iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Başsavcılık soruşturma başlattı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

    Soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütüleceği öğrenildi.

    İlk gün işlemleri tamam

    Müfettişler, iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gitti ve ilk günkü incelemeler tamamlandı.

    DDK dan KPSS iddiaları için savcılığa suç duyurusu #3

    DDK dan KPSS iddiaları için savcılığa suç duyurusu #4

    DDK dan KPSS iddiaları için savcılığa suç duyurusu #5


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