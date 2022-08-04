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    DDK'dan KPSS iptaline ilişkin açıklama

    Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, KPSS'nin iptaline ilişkin kararı, doğru bulduklarını açıkladı. Arıncı, süreçle ilgili bilgilendirmelere devam edeceklerini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:08
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    DDK'dan KPSS iptaline ilişkin açıklama

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

    Yapılması planlanan iki sınavın da ertelendiğini duyuran Ersoy, “Bazı soruların bazı yayınevlerinin kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir.” dedi.

    Adaylardan özür dileyen Ersoy, yeni KPSS takviminin de 17 Eylül’de başlayacağını aktardı.

    “KPSS’nin iptaline lüzum görülmüştür”

    Soruların çalındığı iddiasıyla soruşturma başlatan Devlet Denetleme Kurulu da ‘iptal’ kararını doğru buldu.

    Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada “Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.


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