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    DEAŞ bağlantılı 14 kişi yakalandı

    Ankara İstihbarat ve TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.
    • AA
    • 22.02.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 09:59
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    DEAŞ bağlantılı 14 kişi yakalandı

    Güvenlik güçlerinin, yurt içinde ve dışında ülke güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı mücadelesi sürüyor.

    14 KİŞİ YAKALANDI

    Bu kapsamda Ankara'da, istihbarat ve TEM ekipleri kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu DEAŞ bağlantılı 14 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı

    Operasyon sonucu, çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen 14 kişi yakalandı.

    DEAŞ bağlantılı 14 kişi yakalandı #1

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