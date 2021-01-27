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    DEAŞ operasyonlarında örgütle bağlantılı 126 kişi yakalandı

    Balıkesir merkezli 58 ilde yürütülen DEAŞ operasyonunda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 126 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 27.01.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 16:55
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    DEAŞ operasyonlarında örgütle bağlantılı 126 kişi yakalandı

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

    58 İLDE OPERASYON

    Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri 58 ilde operasyon başlattı.

    DEAŞ operasyonlarında örgütle bağlantılı 126 kişi yakalandı #1

    126 GÖZALTI

    Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 126 zanlıyı gözaltına aldı.

    DEAŞ operasyonlarında örgütle bağlantılı 126 kişi yakalandı VİDEO

    DOKÜMAN, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi.

    Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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