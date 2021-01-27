Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

58 İLDE OPERASYON

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri 58 ilde operasyon başlattı.

126 GÖZALTI

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 126 zanlıyı gözaltına aldı.

DEAŞ operasyonlarında örgütle bağlantılı 126 kişi yakalandı VİDEO

DOKÜMAN, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi.

Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.