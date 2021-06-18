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    DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı suçunu işleyenlere karşı harekete geçti.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 10:08
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    DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Türkiye, terör örgütleriyle ve bu illegal yapıların bağlantılarıyla mücadelesini sürdürüyor.

    Bu kapsamda Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 40'ının gözaltına alındığı kaydedildi.

    40 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen 61 şüpheliden 40’ı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

    DEAŞ a maddi kaynak sağlayan 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı #1

    Ankara merkezli 12 ildeki şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir." denildi.

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