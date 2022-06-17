DEAŞ'a para toplayanlara, 12 ilde operasyon

DEAŞ adına sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler ile 1,5 milyon lira para topladığı tespit edilen 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ ile iltisaklı şahıslara yönelik terörün finansmanı suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada, bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden çağrı yaparak para topladığı belirlendi.

Yapılan çağrılarda tespit edilen banka ve PTT hesaplarına yönelik alınan MASAK raporu doğrultusunda, toplanan paranın 900'ü aşan şahıs tarafından fonlandığı tespit edildi.

AA’nın haberine göre; incelemelerde örgütle bağlantıları tespit edilen ve hesaplara 20 bin liranın üzerinde para gönderen kişiler için ayrıca bir MASAK raporu daha alındı.

12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yapılan ikinci inceleme sonucunda 22 kişinin ‘ara toplayıcı’ olarak hesap hareketlerinde, 2 kişinin de ana toplayıcı olarak görev aldığının belirlenmesi üzerine 24 zanlının yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

19 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda, şüphelilerden 19'u yakalandı. Diğer 5 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

DEAŞ adına 1,5 milyon lira para toplandı

Öte yandan, dosya kapsamında tespiti yapılan para hareketinin 8 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, örgüt iltisakları ile para hareketlerindeki açıklama kayıtları göz önüne alınarak, örgütsel olduğu konusunda şüphe bulunmayan 1,5 milyon lira üzerinde para hareketinin bulunduğu kaydedildi.

Paralar, Suriye’ye nakledildi

Zanlıların topladıkları paraların, Hatay sınırında PTT üzerinden çekilerek giriş çıkış yapan şahıslarla Suriye'ye nakledildiği belirtildi.