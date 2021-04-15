DEAŞ’a Sakarya merkezli eş zamanlı operasyon

TEM ekipleri DEAŞ’a yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda El Bab Bölgesi Eğitim sorumlusu düzeyinde faaliyet gösteren terörist dahil 4 kişi tutuklandı.

Sakarya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri (TEM), Sakarya merkezli olmak üzere Bursa ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında yakalanma kararı bulunan 4 kişi gözaltına alınmalarının ardından, Sakarya Adalet Sarayı'na sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

DEAŞ terör örgütü içerisinde Suriye ve Irak ülkelerinde, aralarında El Bab Bölgesi Eğitim Sorumlusu düzeyinde faaliyet gösteren örgüt mensubu da olmak üzere; 1 Suudi Arabistan, 1 Irak ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda tutuklanan M.S.H.A. isimli şahsın, El Bab Bölgesi Eğitim Sorumlusu olduğu öğrenildi.

SAHTE PASAPORT KULLANDI

Ayrıca şahsın Suudi Arabistan’da hırsızlık suçundan yargılandığı, sahte pasaport ile Suudi Arabistan’dan çıkarak Bahreyn’e geçtiği ve aynı pasaport ile ülkemize gelerek kaçak yollar ile Suriye’ye geçtiği öğrenildi.

BİAT YEMİNLERİ ETTİRDİ

Suriye’de silah eğitimi alarak birçok çatışmaya giren M.S.H.A.’nın, DEAŞ mensuplarına biat yemini ettirdiği, camilerde DEAŞ’ın ideolojisi doğrultusunda hutbe okuduğu, DEAŞ’ın bölgedeki hakimiyetini kaybetmesi üzerine Suriye’de çıkardığı sahte Suriye kimliği ile kaçak yollardan ülkemize girdiği tespit edildi.

Diğer şahıslardan Suriye uyruklu E.E. ile M.E.E.S., M.S.H.A.’nın düzenlediği DEAŞ’a bağlılık biat törenine katılarak, biat ettiği belirlendi.

SİLAHLI PİKAP ŞOFÖRLÜĞÜNÜ YAPTI

Irak uyruklu M.Ş. isimli teröristin ise DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından uçak savar konumlandırılmış, ağır silahlı pikap tarzı araçların şoförlüğünü yaptığı öğrenildi.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

El konulan materyaller üzerinde inceleme yapıldı.

Çok sayıda örgüt faaliyetlerine ilişkin görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi.

Sahte Suriye kimlikleri, çocuk ve hayvanlar ile ilgili TCK 226 maddesinde belirtilen müstehcen görüntüler bulundu.