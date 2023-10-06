DEAŞ’a yönelik 26 ilde Kıskaç Operasyonu! 92 kişi yakalandı

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Yurt genelinde terörle mücadele sürüyor...

Terör örgütlerine ve üyelerine geçit yok.

Güvenlik güçlerince hız kesmeden devam operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan örgüt mensupları, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.

26 ilde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya DEAŞ’a yönelik 26 ilde Kıskaç Operasyonu yapıldığını ifade etti.

Yapılan operayon kapsamında 92 DEAŞ üyesi kıskıvrak yakalandı.

"Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine nefes aldırmayacağız"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

DEAŞ’a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kıskaç” operasyonunda 92 şüpheli şahıs yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda il Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova’da düzenlenen Kıskaç Operasyonu’nda 92 şüpheli yakalandı.



Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.



Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine nefes aldırmayacağız.



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.