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- DEAŞ'ın fedaisi Barış Coşkun Adana'da yakalandı
DEAŞ'ın fedaisi Barış Coşkun Adana'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve "Özden'in fedaisi" olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun İstanbul'a getirilip, tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 11:33
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve "Özden'in fedaisi" olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana'da yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanan Coşkun, İstanbul'a getirilerek tutuklandı.