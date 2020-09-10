Haberler

Gündem Haberleri

DEAŞ'ın fedaisi Barış Coşkun Adana'da yakalandı

DEAŞ'ın fedaisi Barış Coşkun Adana'da yakalandı

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve "Özden'in fedaisi" olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun İstanbul'a getirilip, tutuklandı.