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    DEAŞ'ın fedaisi Barış Coşkun Adana'da yakalandı

    DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve "Özden'in fedaisi" olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun İstanbul'a getirilip, tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 11:33
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    DEAŞ'ın fedaisi Barış Coşkun Adana'da yakalandı

    DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve "Özden'in fedaisi" olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana'da yakalandı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yakalanan Coşkun, İstanbul'a getirilerek tutuklandı.

    DEAŞ ın fedaisi Barış Coşkun Adana da yakalandı #1

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