DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

Öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin sağ kolu ve örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli A.S.İ.M çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ’a yönelik MİT ve İstanbul Terörle Mücadele polisi tarafından kritik bir operasyona daha imza atıldı.

Ebubekir El-Bağdadi'nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimler arasında gösterilen ve örgüt elebaşının Irak'tan Suriye'ye geçişinde ve Suriye’de yeraltına inerek ‘güvenli bölgelerde’ gizlenmesinde kritik rol üstlenen A.S.İ.M. adlı Afganistan uyruklu teröristin, 3 yıl önce başlayan örgütteki çözülmelerin ardından Türkiye’ye sızdığı belirlendi.

ATAŞEHİR'E GELDİ

Suriye’den itibaren MİT’in radarında bulunan DEAŞ’lı teröristin, sınır hattından Türkiye’ye geçiş yaptığı tespit edildi. Ardından da sahte pasaport ve kimlikle İstanbul'un Ataşehir ilçesine geldiği öğrenildi.

MİT görevlilerince yakın takibe alınan ve her hareketi izlenen terörist için çember daraltıldı.

Saklandığı ev, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından günlerce izlemeye alınırken, Türkiye’de kimlerle irtibat kurduğu didik didik araştırıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından teröristin saklandığı adres ve irtibatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine aktarıldı.

EVDEN ÇIKMASI BEKLENDİ

Operasyonun geri kalan kısmı emniyet güçlerine devredilirken, MİT’in aktardığı bilgiler ışığında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Ataşehir’de bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüpheli için adrese operasyon için hazırlık yaptı.

Evde herhangi bir patlayıcı olma ihtimali göz önünde bulundurularak, çevre güvenliğine karşı bütün riskler değerlendirildi. Teröristin dışarıya çıkması beklendi.

28 Nisan akşamı evden çıkınca hemen baskın düzenlendi. Saklandığı apartman dairesinden çıktıktan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK VE PASAPORT ÇIKTI

Yakalandığında üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport çıkan örgüt üyesinin, o tarihlerde hem Bağdadi’nin en yakınındaki isim olduğu, hem de Suriye'de örgütün sözde ‘Askeri Emir’ seviyesinde DEAŞ üyelerine silahlı eğitim verdiği kaydedildi.

BİRÇOK EYLEMİN PLANLAYICISI

Hiyerarşi içinde DEAŞ’ın tepe yönteminde bulunan ‘Karar Organı’ konumundaki sözde üst düzey ‘emirler’ ile ortak hareket eden ve örgütün silahlı faaliyetlerinin çoğunda imzası bulunan A.S.İ.M.’nin, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerde 2014 yılından bu yana pek çok eylemin planlayıcısı olduğu ifade edildi.

Bir dönem DEAŞ’ın Suriye’de fiili ‘başkent’ ilan edip hakimiyet kurduğu Rakka başta olmak üzere, Deyrizor ve Humus gibi bölgelerde uzunca süre örgüt saflarında faaliyet gösteren Afganistanlı teröristin, kırsal ve şehir yapılanmalarındaki DEAŞ kadrolarına silahlı eğitim verdiği aktarıldı.

Örgütte sözde ‘askeri yapılanma emiri’ düzeyinde faaliyet yürüten ve öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin Suriye’de yer altına inmesinde ve ‘güvenli bölgelere’ geçişinde de rol aldığı istihbarat raporlarına yansıyan A.S.İ.M.’nin, hâlihazırda çatışma bölgelerindeki radikal akımlarla irtibatını sürdürdüğü bildirildi.

TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

MİT ve Emniyet raporlarına yansıyan detaylar arasında, savaş bölgelerinde gerçekleştirilen infazlarda sıkça rastlanan kılıçla fotoğrafı da yer alan hücre sorumlusu, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıdan ele geçirilen cep telefonu, telefondan çıkan kırsalda elinde salladığı kılıçla çekilmiş fotoğraflar ve dijital materyallere, incelenmek üzere el konuldu. Örgüt sorumlusunun cep telefonu ve diğer dijitallerindeki mesaj trafiği de mercek altına alındı.

TUTUKLANDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgusu yapılan A.S.İ.M. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.