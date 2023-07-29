DEAŞ'ın önemli ismi Amasya'da yakalanarak adliyeye sevk edildi Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Lübnan uyruklu A.A. adliyeye sevk edildi.

İHA

Türkiye'de teröre geçit verilmiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bu kez DEAŞ üyesinin peşine düştü.

DEAŞ'ın önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A., takibe alındı.

Amasya'da yakalandı

EGM, şahsın Amasya'da yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, şu ifadeler aktarıldı.

İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya’da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Adliyeye sevk edildi

Açıklamanın hemen ardından bir yeni gelişme daha aktarıldı. Buna göre A.A. isimli örgüt üyesi gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.