DEAŞ'ın önemli ismi Amasya'da yakalanarak adliyeye sevk edildi

İHA
Türkiye'de teröre geçit verilmiyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü bu kez DEAŞ üyesinin peşine düştü.
DEAŞ'ın önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A., takibe alındı.
Amasya'da yakalandı
EGM, şahsın Amasya'da yakalandığını açıkladı.
Açıklamada, şu ifadeler aktarıldı.
İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya’da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Adliyeye sevk edildi
Açıklamanın hemen ardından bir yeni gelişme daha aktarıldı. Buna göre A.A. isimli örgüt üyesi gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.