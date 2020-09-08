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    DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri yakalandı

    Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan, dün merkez Kayapınar ilçesinde bir paçacıda yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 10:14
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 10:14
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    DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri yakalandı

    Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında arama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan'ın Diyarbakır'da olduğunu belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

    PAÇACIDA YAKALANDI

    Terörle Mücadele ekipleri, Turan'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir paçacıda olduğunu tespit etti.

    Paçacıya düzenlenen operasyonla Turan gözaltına alındı. Nihat Turan’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

    DEAŞ ın sözde Diyarbakır emiri yakalandı #1

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