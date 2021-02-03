DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu teröristin Sakarya'da yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli örgüt mensubu Sakarya’da yakalandı.

A.Z.A.A.D.’nin DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ESİR ALDIKLARINI VAHŞİCE KATLETTİ

Ürdün uyruklu teröristin, yine aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi.

Terörist A.Z.A.A.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.