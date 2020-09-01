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    DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." dedi.
    • AA
    • 01.09.2020 - 10:34
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 10:34
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    DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

    Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

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