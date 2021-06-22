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DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler tutuklandı

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler tutuklandı

Patlayıcılarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve MİT operasyonuyla yakalanan terörist Güler ile ilgili karar belli oldu.