DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden kimdir? Terörist Mahmut Özden'in hayatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eylem planı hazırlığı sırasında yakalandığını duyurduğu DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden kimdir? Mahmut Özden'in terör faaliyetleri neler? Mahmut Özden nereli?

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar sınır içerisinde ve sınır ötesinde sürdürülürken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli bir açıklamada bulundu.

DEAŞ'ın Türkiye emiri olduğu iddia edilen terörist Mahmut Özden, eylem planı hazırlığı içerisindeyken yakalandı.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN YAKALANDIĞINI DUYURDUĞU MAHMUT ÖZDEN KİM?

Bakan Süleyman Soylu'nun, Mahmut Özden'in yakalandığını duyurması üzerine akıllara 'terörist Mahmut Özden kimdir ve nereli' soruları geldi.

İşte DEAŞ Türkiye emiri Mahmut Özden'in terör faaliyetleri ve Mahmut Özden'in hayatı...

MAHMUT ÖZDEN'DEKİ DEAŞ PLANLARI

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada: "Mahmut Özden önemli planlarla yakalanıp tutuklandı." bilgisini paylaştı.

DEAŞ'IN SİLAHLARINI SAKLADIĞI YER

DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanması sırasında ele geçirilen planlarda silahların saklandığı yerlerle ilgili de bilgi olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakalanan planlarda silahların nerelere saklanacağı bilgileri de var." dedi.

Peki, Mahmut Özden kimdir? Mahmut Özden Türkiye'de hangi terör faaliyetlerinde bulundu ve Mahmut Özden nereli?

MAHMUT ÖZDEN KİMDİR?

Mahmut Özden, DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye Emiri olarak gösteriliyor.

Mahmut Özden geçtiğimiz yıllarda Adana'da yakalanmış, ancak savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.

MAHMUT ÖZDEN'İN HARAÇ ALMASI

O dönem basına yansıyan haberlerde Mahmut Özden ve diğer örgüt üyelerinin, bulundukları bölgede esnafı ‘iş yerlerinizde saldırırız’ diye korkutup haraca bağladıkları ifade edilmişti. Mahmut Özden’in, bir fırından daha önce seri numaraları alınan 3 bin 500 liralık haracı alırken, suçüstü yakalandığı belirtilmişti.

Operasyonda baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda da; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 dolu fişek, bir adet kurusıkı tabancanın yanı sıra örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen 9 bin 750 lira nakit paraya da el konulmuştu.

MAHMUT ÖZDEN'İN YEĞENİ DE YAKALANMIŞTI

Adana'da geçtiğimiz aylarda da terör örgütü DEAŞ´ın sözde `Emiri´ olduğu öne sürülen Mahmut Özden´in yakın akrabası olan ve örgütün sözde cihat ilan ettiği bölgelere savaşçı olarak gönderilmek isteyen 23 yaşındaki Seyfettin K. yakalanmıştı.