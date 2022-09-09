Petrol
92.47
3.72%
Euro
18.3104
0.44%
Dolar
18.2294
0.04%
Altın
1.006
0.48%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
389.339
10.13%
BTXN Coin
5.33
7.89%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    DEAŞ'in üst düzey yöneticilerinden terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı

    DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.
    • 09.09.2022 - 20:13
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 20:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DEAŞ'in üst düzey yöneticilerinden terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında opersyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, Türkiye'de yakalandı ve gözaltına alındı.

    Terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

    Terörist tutuklandı

    Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    Hattab Ghazal Al Sumaidai, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

    DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.

    DEAŞ in üst düzey yöneticilerinden terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı #1

    Ne olmuştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı.

    Kendini perukla kamufle etmişti

    AA'nın haberine göre; teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.

    DEAŞ in üst düzey yöneticilerinden terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı #2

    DEAŞ in üst düzey yöneticilerinden terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı #3


    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
    3. Sayfa

    Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

    Görüş Bildir