Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakalandığı duyurulan, DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı teröristin İstanbul sokaklarındaki takip görüntüleri ortaya çıktı.

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin, Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı.

'Anayasa'yı ihlal' suçundan tutuklandı

Gözaltına alınan terörist, savcılıkça sorgulanarak, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hattab Ghazal Al Sumaidai, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılarak 9 Eylül'de "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanmıştı.

Görüntüleri ortaya çıktı

Terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin takip görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teröristin izine ulaştıktan sonra teknik ve fiziki takibini sürdürdü.

DEAŞ'ın yakalanan üst düzey yöneticisinin takip görüntüleri ortaya çıktı VİDEO



Titiz bir çalışma yürütüldü

Güvenlik kamerasına yansıyan takip görüntülerinde; şahsın peruk, güneş gözlüğü ve cerrahi maske takıp sokaklarda dolaştığı, arkasını kontrol ettiği ve kalabalık içerisinde yürüdüğü görüldü.

Sözde fetvalarıyla, terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılarda birçok masumun öldürülmesine neden olduğu tespit edilen Sumaidai'nin yakalanması için adeta titiz bir çalışma yürütüldü.

Çalışmalar tamamlandı

AA'nın aktarımına göre; teknik ve fiziki takibin ardından Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takıp kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit edip çalışmalarını tamamladı.