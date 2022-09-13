Petrol
95.01
1.07%
Euro
18.5323
0.45%
Dolar
18.2443
0.16%
Altın
1.011
0.10%
Borsa
3694
1.21%
Bitcoin
409.931
0.40%
BTXN Coin
6.81
0.73%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    DEAŞ'ın yakalanan üst düzey yöneticisinin takip görüntüleri ortaya çıktı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakalandığı duyurulan, DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı teröristin İstanbul sokaklarındaki takip görüntüleri ortaya çıktı.
    • 13.09.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DEAŞ'ın yakalanan üst düzey yöneticisinin takip görüntüleri ortaya çıktı

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

    Geçtiğimiz günlerde Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin, Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı.

    'Anayasa'yı ihlal' suçundan tutuklandı

    Gözaltına alınan terörist, savcılıkça sorgulanarak, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    Hattab Ghazal Al Sumaidai, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılarak 9 Eylül'de "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanmıştı.

    DEAŞ ın yakalanan üst düzey yöneticisinin takip görüntüleri ortaya çıktı #1

    Görüntüleri ortaya çıktı

    Terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin takip görüntüleri ortaya çıktı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teröristin izine ulaştıktan sonra teknik ve fiziki takibini sürdürdü.

    DEAŞ'ın yakalanan üst düzey yöneticisinin takip görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    Titiz bir çalışma yürütüldü

    Güvenlik kamerasına yansıyan takip görüntülerinde; şahsın peruk, güneş gözlüğü ve cerrahi maske takıp sokaklarda dolaştığı, arkasını kontrol ettiği ve kalabalık içerisinde yürüdüğü görüldü.

    Sözde fetvalarıyla, terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılarda birçok masumun öldürülmesine neden olduğu tespit edilen Sumaidai'nin yakalanması için adeta titiz bir çalışma yürütüldü.

    Çalışmalar tamamlandı

    AA'nın aktarımına göre; teknik ve fiziki takibin ardından Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takıp kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit edip çalışmalarını tamamladı.

    DEAŞ ın yakalanan üst düzey yöneticisinin takip görüntüleri ortaya çıktı #2

    DEAŞ ın yakalanan üst düzey yöneticisinin takip görüntüleri ortaya çıktı #3


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Batshuayi, Rennes'i gözüne kestirdi
    Futbol

    Batshuayi, Rennes'i gözüne kestirdi

    12 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    12 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir