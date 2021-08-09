Decacorn nedir, ne anlama gelir? Türkiye'nin ilk 'decacorn'u Trendyol oldu!

Decacorn nedir, ne anlama gelir? Türkiye'nin ilk 'decacorn'u Trendyol oldu!

E-ticaret platformu Trendyol, 1,5 milyar dolar yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkararak "decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Peki Decacorn nedir, ne demek?

Çinli Alibaba’ya ait e-ticaret platformu Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı.

Böylece Trendyol, 'decacorn' tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

Trendyol'un ilk "decacorn" olmasının uluslararası arenadaki konumunu güçlendireceğini belirten Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, "Bu yatırım Türkiye'nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

DECACORN NE DEMEK?

Girişim sermayelerinin değerlendirilmesinde önem arz eden Decacorn tabiri, dünya genelinde kullanılmaktadır.

Yeni bir terim olan Decacorn, değeri 10 milyar doları geçenler için kullanılmaktadır.

Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 yılında Cowboy Ventures'ın kurucusu Aileen Lee tarafından 'Unicorn' olarak isimlendirilmesinin ardından on milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de bir terim ihtiyacı doğmuştur.

Bu noktada türetilen ve kelime anlamı ‘''onboynuz'' olan decacorn, değeri on milyar doları geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır.