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    Define yönetmeliği değişti: Göllerde kazı yapılamayacak

    Define yönetmeliği değişti: Göllerde kazı yapılamayacak

    Define arama çalışması başlatılarak taş yığınına çevrilen Dipsiz Göl, bakanlık tarafından eski haline getirilirken, define arama yönetmeliği de değiştirildi.
    • DHA
    • 25.07.2020 - 11:13
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    Define yönetmeliği değişti: Göllerde kazı yapılamayacak

    Manzarası ile ilgi çeken Dipsiz Göl'de, define söylentisi üzerine 2 kişi kazı için başvuruda bulunmuştu.

    Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de yapılan yasal kazılar sonucunda buz çağından kalan göl yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.

    RUHSATLI KAZI YAPILDI

    Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce ilgili kişilere define arama ruhsatı verilmişti.

    DEFİNE BULUNAMADI

    Geçtiğimiz yıl 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleriyle kazılmış, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları define bulunamayınca sonlandırılmıştı.

    Define yönetmeliği değişti: Göllerde kazı yapılamayacak #1

    DEFİNE YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

    Define yönetmeliğinin tartışılmasına yol açan Dipsiz Göl kazısısının ardından yönetmelikte değişikliklere gidildi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan değişiklikle, define arama koşulları sınırlandırıldı.

    DENİZ VE GÖLDE KAZI YASAKLANDI

    Başvuru sürecinde, define araması yapacaklara noter tasdikli muvafakatname ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu alma şartı getirildi. 100 metrekare olan define arama sınırı 50 metrekareye düşürülen yönetmenlikte, karasal ortam dışındaki göl, dere ve denizlerde kazılar yasaklandı.

    DEFİNEDEN ÇIKANLAR BAKANLIKLARA VERİLECEK

    Define aramasında çıkan kalıntılar ise kültür varlığı müzelere, define ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilecek.

    HER TÜRLÜ SORUMLULUK DEFİNE ARAYICISINA AİT

    Aralıksız ve en fazla 15 gün sürecek aramalar sırasında, çevre sakinlerinin can ve mal güvenliği define arayıcısı tarafından sağlanacak. Ayrıca aramalar sırasında definede ve kazı sahasında doğacak her türlü zararın sorumluluğu define arayıcısında olacak.

    DİPSİZ GÖL ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

    Yol seviyesi ile birleşerek taş ve toprak yığını haline dönüşen Dipsiz Göl'ün eski haline döndürülmesi için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve valilik tarafından hazırlanan 4 maddelik eylem planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı.

    Define yönetmeliği değişti: Göllerde kazı yapılamayacak #2

    GÖL SU TUTMAYA BAŞLADI

    Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yakındaki doğal kaynaktan su verildi. 1 ay boyunca su verilen göl doldu, su tutmaya başladı.

    ETRAFI ÇİTLE ÇEVRİLDİ

    Gölün çevresi çocukların düşmemesi ve hayvanların girmemesi için çitle çevrildi, etrafı ise taşla çevrildi. Yaz ayı ile birlikte göl kıyısındaki bitki örtüsü de yeşerdi. Dipsiz Göl böylece yeniden eski haline dönmüş oldu.

    Define yönetmeliği değişti: Göllerde kazı yapılamayacak #3

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