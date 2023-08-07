Defne Devlet Hastanesi, iki ayda 39 bin poliklinik hizmeti verdi Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, hizmet vermeye devam ediyor. Mayıs ayından bu yana toplamda 58 bin sağlık hizmeti verildi.

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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana büyük bir mücadelenin sürdüğü 11 ilde, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

6'ncı ayın geride kaldığı asrın felaketinde, yaralar hızlıca sarıldı.

Depremden büyük zarar gören şehirlerden biri de Hatay oldu.

Kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi için harekete geçildi.

Bu süreçte muhalefet tarafından sıkça eleştirilen Defne Devlet Hastanesi için de büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi’nin de temelini attı.

Bin 44 sağlık personeli görev alıyor

İki ayda tamamlanıp 21 Mayıs'ta hizmete açılan hastane, şimdilerde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Depreme dayanıklı inşa edilen hastane, 11 ameliyathane, 36 poliklinik, 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı ve 9 diyaliz yatağıyla hizmet veriyor.

Hastanede 256'sı hekim bin 44 sağlık çalışanı görev yapıyor.

"Devletimiz yoğun bir çalışma başlattı"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin açtığı yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarını kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kurumların, milletle el ele vererek afet bölgesinin yardımına koştuğunu belirten Masatlı, "Arama, kurtarma ve diğer acil çalışmaların tamamlanmasının ardından devletimiz, afetten zarar gören şehir ve köylerimizin tekrar ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma başlatmıştır." diye konuştu.

"Toplamda 58 bin sağlık hizmeti verildi"

Hastanenin, 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda hizmet verdiğini dile getiren Vali Masatlı, şöyle devam etti:

Her türlü teknolojik cihaz ve ekipmana sahip hastanemiz, 51 yoğun bakım yatağı ve 36 polikliniğiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok pratisyen ve uzman hekimin görev yaptığı hastanemiz, hizmete açıldığı mayıstan itibaren yaklaşık 39 bin poliklinik, 19 bin acil servis hizmeti olmak üzere toplamda 58 bin sağlık hizmeti vermiştir.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Muayene olmaya gelen Nevzat Mersin, hastaneye açılışı sonrasında 3 kez gittiğini söyledi.

Sunulan tedavilerden memnun olduğunu ifade eden Mersin, "Hastanenin bu kadar sürede hizmete girmesi takdir edilecek bir durum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.