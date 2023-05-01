Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de devam ediyor Hatay’da Defne Devlet Hastanesi'nin inşaat çalışmaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de devam ederken işçiler, hastaneyi bir an önce bitirerek depremzedelerin hizmetine açılması için çalışıyor.

İHA Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı... Yurdun birçok bölgesinde provokatif eylemlere imzalar atılırken, deprem bölgesinde ise durum farklı. 6 Şubat'tan bu yana büyük bir mücadelenin sürdüğü 11 ilde, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 3'üncü aya girilen asrın felaketinde, yaralar hızlıca sarıldı. Ekipler gece gündüz çalışıyor Öyle ki, geçici barınma merkezlerinin kurumu devam ederken, kalıcı konutlar da yükseliyor. Tamamlanan köy tipi evler ise teslim edildi. Enkaza dönen şehirler ayaklandırılırken, bölgedeki çalışmalar gece gündüz devam ediyor. 700 işçi bugün de görevde Bu kapsamda depremden en fazla zarar gören Hatay'da, Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı, İşçi Bayramı'nda da sürüyor. 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak hastane inşaatında 700 işçi çalışıyor. Zemin çalışmalarının ardından montalama işlemine geçen işçiler, çalışmaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de ara vermedi. Hastanenin hızla tamamlanması için çalışan işçiler, kısa zamanda tamamlayarak, depremzedelerin kullanımına açılması için gayret gösteriyor.