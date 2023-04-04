Defne Hastanesi 60 günde tamamlanacak Hatay'ın Defne ilçesindeki devlet hastanesinin 60 günde bitirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşaat gece gündüz sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da çalışmaları yerinde izledi.

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, büyük yıkıma ve 50 binden fazla can kaybına neden oldu.

Asrın felaketinin üzerinden 2 aya yakın bir zaman geçerken, yaralar hızla sarılmaya devam ediyor.

Temel atılmadı dediler, bırakıp gittiler dediler

Depremlerin büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olduğu Hatay'ın Defne ilçesinde devlet hastanesinin temeli atıldı.

Bazı medya kurumları ve muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı projenin göstermelik olduğunu yazıp söylediiler.

Ancak sahada hiç de göründüğü gibi değil.

60 gün içinde bitirilecek

Defne Devlet Hastanesi'nin 60 gün içinde bitirilmesi için, gece gündüz adeta seferberlik halinde çalışmalar devam ediyor.

Hastanenin inşaatının 10 Mayıs'ta tamamlanacağı açıklandı.

Bakan Koca çalışmaları yakından izledi

Projenin inşaatı aralıksız sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şantiyeye gelerek, çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Koca, Erzurum'dan çalışmak için gelen işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

