Defne Samyeli kaç yaşında, nereli? Defne Samyeli boyu ve kilosu kaç? Defne Samyeli'nin hayatı..

Yeni bir diziyle ekranlara çıkan Defne Samyeli, fiziği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Sol Yanım dizisinde Asena karakterini oynayan Defne Samyeli kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç..

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmemesinin yanı sıra oyunculuk performansı ile de beğeni topluyor.

Sürekli spor yaptığını ve sağlıklı beslenmeye önem verdiğini dile getiren Defne Samyeli hayranları tarafından sosyal medyanın gündemine taşındı.

Peki, Sol Yanım dizisi oyuncularından Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylarıyla Defne Samyeli'nin hayatı...

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

17 Mart 1972'de doğan Defne Samyeli, haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu, şarkıcı ve oyuncudurç

İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır.

2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.

1995 yılında nikah masasına oturduğu Eren Talu'dan 2011 yılında ayrılan Defne Samyeli'nin Deren ve Derin ismin iki kızı vardır.

DEFNE SAMYELİ BOY VE KİLOSU KAÇ?

Oldukça beğenilen fiziği hakkında Defne Samyeli “Vücuduma sevgi ve saygı ile yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum.” diyor.

Defne Samyeli, ilerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ve formu hakkında konuştu. 1.72 boyundaki Samyeli, 18 yaşından beri 50 kilo olduğunu söyledi. Kendisi gibi olmak isteyen kadınlar için sırlarını paylaşan sanatçı, haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yaptığını söyledi.