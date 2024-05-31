İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk olan on binlerce masum sivil hayatını kaybetti..
Durmak bilmeyen katiller ordusu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a da girerek katliamına devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.
Bu acımasız saldırılara dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'den de pek çok ünlü ve sanatçı tepki gösteriyor.
İsrail'in Filistin'deki sivil vatandaşları hedef almasına yönelik tepki verenlerin aksine konu hakkında konuşmak istemeyen ünlüler de var.
Bunlardan biri de Defne Samyeli oldu.
Refah'taki katliam soruldu
Samyeli, katıldığı bir davet sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Refah'taki katliam hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Samyeli, şunları söyledi:
"Çocuklar ölmesin' demek yüzeysel bir açıklama"
Bu sorunun da buna verilen tüm cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu.
Taraflar konusunda haklı haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattığınızda iki satır "A çocukları ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun" demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum.
Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım.
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