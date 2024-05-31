Defne Samyeli'nin Gazze yorumu İddialı paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık konuşulan Defne Samyeli bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.. Samyeli "Çocuklar ölmesin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk olan on binlerce masum sivil hayatını kaybetti..

Durmak bilmeyen katiller ordusu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a da girerek katliamına devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Bu acımasız saldırılara dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'den de pek çok ünlü ve sanatçı tepki gösteriyor.

İsrail'in Filistin'deki sivil vatandaşları hedef almasına yönelik tepki verenlerin aksine konu hakkında konuşmak istemeyen ünlüler de var.

Bunlardan biri de Defne Samyeli oldu.

Refah'taki katliam soruldu

Samyeli, katıldığı bir davet sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Refah'taki katliam hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Samyeli, şunları söyledi:

"Çocuklar ölmesin' demek yüzeysel bir açıklama"