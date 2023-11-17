Değişim sonrası ilk anket! CHP iktidar olabilir mi? CHP'nin başına Özgür Özel'in geçmesinin ardından Areda Survey'den dikkat çeken bir anket çalışması geldi. Buna göre Özel'in Genel Başkan olması CHP'yi başarılı yapmaz diyenlerin oranı yüzde 62,4 olurken, başarılı bulanların oranı yüzde 29'da kaldı.

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Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de değişim sesleri yükseldi.

Yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel yarıştı.

İkinci tura uzayan genel başkanlık seçiminin ardından Özgür Özel, CHP'nin başına geçti.

Özel'in CHP'nin yeni genel başkanı olmasının ardından Areda Survey, konuyla ilgili dikkat çeken bir anket çalışması yaptı.

Katılımcılara 3 soru soruldu

Buna göre 1100 kişinin katıldığı ankette katılımcılara 3 soru soruldu.

Bunlardan ilki, "Özgür Özel’in Genel Başkan Olması CHP’yi Başarılı Yapar mı/İktidara Getirir mi?" oldu.

Katılımcıların yüzde 29'u evet cevabını verdi.

Hayır diyenler yüzde 62,4

Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 62,4 ile dikkat çekti.

Kararsızlar da yüzde 8,5'ta kaldı.

Katılımcıların çoğu İyi Parti'yle yeni bir ittifak olmaz dedi

Katılımcılara daha sonra, "CHP Kongresi Sonrasında Özgür Özel’in Genel Başkan Olmasıyla İYİ Parti Ve CHP’nin Tekrar Millet İttifakında Buluşabileceğini Düşünüyor Musunuz?" sorusu yöneltildi.

Bu kez de hayır cevabı yüzde 60,5 ile ilk sırada çıktı.

Evet diyenlerin oranı ise yüzde 39,5'da kaldı.

Ekrem İmamoğlu sorusu da soruldu

Son olarak da, "Ekrem İmamoğlu Ve Özgür Özel İlişkisini Nasıl Tanımlıyorsunuz?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 52,6'sı, "Ekrem İmamoğlu daha baskın bir karakter, Özgür Özel’i yönetir" şıkkını seçti.

"Özgür Özel genel başkandır, Ekrem İmamoğlu sadece belediye başkanıdır" şıkkını seçenlerin oranı da yüzde 24,5'te kaldı.

"İki iyi/yakın dost" diyenler ise yüzde 22,9'luk bir oran oluşturdu.