Deha dizisinde mafya evindeki 'Besmele' detayı

Haber Merkezi

Show TV'de yayınlanan Deha isimli dizide bir ayrıntı izleyicilerin tepkisini topladı.

Deha dizisi, bir baba ve oğlunun yıllar sonra yüzleşmesi ile başlayan intikam hikayesini konu alıyor.

Birtakım mafyatik olaylara ilişkin olan dizide bir sahne tepki ile karşılandı.

UYUŞTURUCU BARONUNUN EVİNDE 'BESMELE' DETAYI

Henüz 3 bölüm yayınlanan dizide, bir sahnede uyuşturucu satıcısı kara para baronunun evinin girişinde 'Besmele' olduğu görüldü.

Uyuşturucu satıcısının İslami bir karakterle ilişkilendirilmesi sosyal medyada tepki çekti.