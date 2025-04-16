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Haber Merkezi

tv100 ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programında konuşan TÜRKGÜN Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, DEM Parti ile yapılması planlanan görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

BAKAN TUNÇ İLE GÖRÜŞTÜ: DEM TOPLANTISI ERTELENDİ

Programda yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Cuma günü yapılması planlanan DEM Parti toplantısı, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelendi. Sayın Bakan, Önder’in rahatsızlığının kendilerini derinden üzdüğünü ve şu an önceliklerinin tamamen onun sağlığı olduğunu ifade etti. Toplantının şimdilik gündemlerinde olmadığını, ancak Önder’in sağlık durumuna ilişkin olumlu gelişmelerin ardından görüşmenin yeniden planlanabileceğini söyledi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.