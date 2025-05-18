PKK'nın fesih kararından sonra İmralı'ya ilk ziyaret

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Türkiye, “Terörsüz Türkiye” idealine ulaşmak için yürüttüğü kararlı çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını almasını sağladı.

İMRALI HEYETİ, SİLAH BIRAKMA KARARI SONRASI YİNE TEMASTA

Bu yolda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024’te partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a örgütün lağvedilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu çağrıyı destekleyerek, "Devlet Bey, tarih yazan, yol gösteren bir liderdir. Bu çağrıyı doğru okuyanlar tarihi bir fırsat kapısını fark ediyor ve büyük heyecan duyuyor." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin büyük bir çoğunluğunun destek verdiği bu sürecin ardından, Demokrasi ve Emek Partisi (DEM Parti) geçtiğimiz Kasım ayında, Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı’ndan izin aldı.

DEM PARTİ'DEN SORUMLULUK VURGUSU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 9 Aralık 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “1 Ekim itibarıyla Sayın Bahçeli’nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli bulduğumuzu söyledik. Türkiye’nin barışı için üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız.” dedi.

İZİN SONRASI GERÇEKLEŞEN ZİYARETLER

Adalet Bakanlığı’ndan alınan izinle 28 Aralık 2024’te, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile bir araya geldi.

Bu ziyaretin ardından DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti, CHP, MHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerini ziyaret ederek süreci değerlendirdi.

Heyet, 11 Ocak 2025’te tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi verdi. Demirtaş da süreci desteklediğini ifade etti.

Daha sonra Irak’a geçen heyet, Şubat ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve diğer yetkililerle bir araya gelerek görüşmeler yaptı.

İMRALIDAN TARİHİ MESAJ

DEM Parti’nin İmralı ziyaretlerinin üçüncüsünün ardından, 27 Şubat 2025’te İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Abdullah Öcalan’ın hem Türkçe hem Kürtçe kaleme aldığı mesajı paylaşıldı.

Mesajda Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın iradesiyle oluşan bu olumlu atmosferde silah bırakma kararı alıyorum. Bu tarihi sorumluluğu üstleniyor, devlet ve toplumla bütünleşme yolunda kongrenizi toplayarak kararınızı vermenizi istiyorum. Tüm gruplar silahlarını bırakmalı, PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşamı benimseyen herkese selamlarımı gönderiyorum.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEM PARTİ HEYETİNE DESTEK

DEM Parti heyeti, 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Görüşmenin ardından DEM Parti’den yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşme son derece olumlu, yapıcı ve gelecek için umut vericiydi.” ifadeleri kullanıldı.

CHP'DEN SÜREÇ DESTEĞİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise 10 Mayıs’ta partisinin Van mitinginde yaptığı konuşmada, “Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili beklenen haberin bir an önce gelmesini ve bu sürecin sonuna kadar desteklenmesini diliyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

PKK'NIN FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda eş zamanlı toplantılar düzenledi.

Bu toplantılar sonucunda, örgütün fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyuna duyuruldu.

Şimdi ise devlet kurumları, sürecin sağlıklı ve etkin şekilde ilerlemesi için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürecek.