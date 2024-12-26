DEM heyetine izin çıktı: Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya gidiyor

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Türkiye 2024'ün son çeyreğinde tarihi bir sürece girdi.

1 Ekim'deki TBMM açılış oturumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasıyla başlayan süreç, grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı ile devam etti.

PKK terörünün bitmesi için elini değil tüm gövdesini ortaya koyduğunu söyleyen Bahçeli, gerekirse PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'de DEM Parti grubunda konuşarak örgütün silah bıraktığını söylemesini istedi.

Bu deprem etkisi yaratan tarihi çıkıştan sonra karşılıklı olumlu açıklamlar devam etti ve DEP Partililerin İmralı'da Öcalan ile görüşmesi gündeme geldi.

DEM'E İZİN ÇIKTI

Hemen görüşme başvurusu yapan DEM Parti, Adalet Bakanlığı'ndan çıkacak izni bekliyor.

Bu kapsamda Sabah'ın haberine göre izin çıktı. Buna göre DEM heyeti, bugün veya yarın İmralı'da Öcalan ile bir araya gelecek.

BULDAN VE ÖNDER, İMRALI'YA GİDİYOR

Görüşme için ise adı çok önceden kulislere düşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

İkili, bir önceki 'çözüm süreci' döneminde de İmralı'ya giden heyetin içinde olması dolayısıyla bu konuda tecrübe sahibi isimler arasında bulunuyor.

Görüşmeden çıkacak sonuç ve Öcalan'ın ne mesaj vereceği ise merak konusu.