DEM kongresinde teröristler için saygı duruşunda bulundular! Soruşturma başlatıldı Diyarbakır’da DEM Parti Gençlik Meclisi 1’inci Olağan Kongresi’nde öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Skandal görüntüler sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

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İHA

Türkiye şehitlerine ağlıyor...

Hain saldırı sonucu 12 kahraman askerimizi şehit eden PKK terör örgütünün siyasi kanadı DEM Parti skandal bir kongreye imza attı.

Diyarbakır'da kongre düzenleyen DEM Parti, Gençlik Direnişi adı altında partiye üye olanları bir araya getirdi.

Hadsiz görüntüler

Kentte bir düğün salonunda düzenlenen DEM Parti Gençlik Meclisi 1’inci Olağan Kongresi hadsiz görüntülere sahne oldu.

Teröristler için saygı duruşunda bulundular

Kongrede sunucu, katılımcılara “Bugün özgürlük şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım” deyip ayağa kalktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Terör elebaşı için slogan attılar

Programda ayrıca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK lehine slogan atıldı.

Yargı harekete geçti

Skandal görüntüler sonrası yargı harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Soruşturma ve gözaltı kararı verildi

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

24 Aralık 2023 günü DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir.

42 kişi gözaltına alındı

Bu açıklamaların ardından Diyarbakır Valiliği'nden gözaltı haberi geldi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada kongreyle ilgili şu ana kadar 42 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)